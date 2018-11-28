Протесты автомобилистов нанесли более $1 млн убытков в день — ГФС Украины

Львов, Украина, 28 ноября 2018, 15:17 — REGNUM Акции протеста владельцев нерастаможенных авто на западной границе Украины обошлись украинской казне свыше $1 млн в день, заявили в пресс-службе государственной фискальной службы (ГФС), сообщил 27 ноября официальный сайт ведомства.
25 ноября протестующие заблокировали грузовые автомобили, которые не могли довезти груз к месту назначения, следовательно, субъекты внешнеэкономической деятельности не могли осуществить таможенное оформление грузов и не платили пошлину в государственный бюджет Украины, рассказали в ГФС.
«В течение
Напомним, владельцы нерастаможенных автомобилей заблокировали западную границу Украины, требуя удешевить процедуру легализации иностранного автомобиля.
Акции протеста вызвали беспокойство польского президента Анджея Дуды, о чём тот заявил президенту Украины Петру Порошенко.
Читайте также: Порошенко пообещал президенту Польши решить проблемы на границе двух стран
Порошенко пообещал решить вопрос, и вскоре протестующие разблокировали пункты пропуска на границе между Украиной и Польшей.
Читайте также: Движение на границе Украины с Польшей восстановлено