Протесты автомобилистов нанесли более $1 млн убытков в день — ГФС Украины

Львов, Украина, , 15:17 — REGNUM Акции протеста владельцев нерастаможенных авто на западной границе Украины обошлись украинской казне свыше $1 млн в день, заявили в пресс-службе государственной фискальной службы (ГФС), сообщил 27 ноября официальный сайт ведомства.

25 ноября протестующие заблокировали грузовые автомобили, которые не могли довезти груз к месту назначения, следовательно, субъекты внешнеэкономической деятельности не могли осуществить таможенное оформление грузов и не платили пошлину в государственный бюджет Украины, рассказали в ГФС.

«В течение 26.11.2018 Львовская таможня ГФС перечислила в госбюджет 85 млн гривен (более $3 млн), тогда как раньше по понедельникам эти платежи составляли более 120 млн гривен (более 4,2 млн). На сегодня прогнозируют поступление в госбюджет 35 млн гривен (более $1,2 млн), в то время как по вторникам в среднем перечисляли 65 млн гривен (более $2,3 млн)», — уточнили в ведомстве.

Напомним, владельцы нерастаможенных автомобилей заблокировали западную границу Украины, требуя удешевить процедуру легализации иностранного автомобиля.

Акции протеста вызвали беспокойство польского президента Анджея Дуды, о чём тот заявил президенту Украины Петру Порошенко.

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Порошенко пообещал решить вопрос, и вскоре протестующие разблокировали пункты пропуска на границе между Украиной и Польшей.

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