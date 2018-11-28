В Костромской области обещают построить новый корпус для дома престарелых

Кологрив, Костромская область, , 15:03 — REGNUM Костромские власти обещают начать строительство нового корпуса на 120 мест для Кологривского дома-интерната для пожилых людей и инвалидов в 2020—2021 годы, сообщает пресс-служба губернатора области. Стоимость проекта не уточняются.

На данный момент в кирпичных и деревянных жилых корпусах дома-интерната проживает около 100 человек и работают 77 сотрудников. Чтобы перевести жильцов из деревянных корпусов и «повысить качество обслуживания граждан» местные власти решили построить новое кирпичное здание на 120 мест. Проект включен в федеральную программу содействия организациям социального обслуживания на 2019−2022 годы.

«Стройка на территории интерната привела бы к сносу имеющихся зданий. В этом случае пришлось бы прекратить работу учреждения, а людей выставить на улицу. Этого допустить нельзя. Поэтому подбирайте отдельный земельный участок, чтобы интернат не прекращал работу», — отметил глава региона Сергей Ситников.

В Кологрив должны приехать специалисты департамента имущественных и земельных отношений Костромской области чтобы провести процедуры межевания территории под будущий объект и резервирования данного земельного участка.

ИА REGNUM напоминает, что руководство Костромской области планировало обратиться к Минобразования России с обращением «о необходимости поддержки регионов в строительстве пришкольных интернатов» в сельской местности.

«Интернаты нужны. Это удобно и безопасно. Они нам требуются, потому что подвоз детей более 20 километров — просто опасен. Сейчас буду обращаться в Министерство просвещения, чтобы для сельских территорий было предусмотрено строительство интернатных комплексов, чтобы дети по понедельникам могли приезжать сюда учиться, быть под контролем. Для детей это ещё и возможность продленных занятий, возможность заниматься в спортзале, кружках и секциях», — отметил Сергей Ситников.