Приговор криминальному авторитету Шакро Молодому суд оставил без изменений

Москва, , 15:01 — REGNUM Стороне защиты криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), осуждённого почти на десять лет колонии строгого режима, не удалось оспорить ранее вынесенный приговор. Апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения. Такое решение сегодня, 28 ноября, вынес Московский городской суд.

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Служители Фемиды признали законным приговор первой инстанции и оставили его без изменений. Также без изменений оставлен и приговор в отношении остальных фигурантов дела о вымогательстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) был признан Никулинским судом Москвы виновным в вымогательстве и приговорён к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались и 13 его сообщников. Преступный авторитет Андрей Кочуйков (по прозвищу Итальянец) был приговорён к восьми годам и десяти месяцам колонии. Ещё двоих фигурантов дела, Филиппа Домаскина и Алексея Китаева, уже нет в живых.

Всем фигурантам вменяются два эпизода вымогательства. Преступления были совершены в 2015 и 2016 годах. Основной эпизод — вымогательство 8 млн рублей у одной из владелиц кафе Elements Жанны Ким.

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