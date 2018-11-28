Экс-мэр Екатеринбурга предложил новое место под свердловскую филармонию

Екатеринбург, , 15:00 — REGNUM Новое здание свердловской филармонии, из-за которого хотят снести жилой дом, можно построить в районе сквера Вайнера. Такую альтернативу предложил экс-мэр Екатеринбурга и член Совета Федерации Аркадий Чернецкий в беседе с журналистами, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Надо посмотреть, как посажен объект. Есть сквер Вайнера, который многие годы не выполняет свои функции», — заметил Чернецкий. «Лучше залезть в сторону сквера, а не дома», — считает бывший градоначальник. Сенатор добавил, что сквер Вайнера «никто уже как сквер не воспринимает — просто пустырек».

Чернецкий добавил, что проекта нового здания он еще не видел из-за постоянного отсутствия в городе. Чиновник последнее время был в разъездах для продвижения Екатеринбурга в заявке на ЭКСПО-2025.

Напомним, на новый концертный зал для свердловской филармонии уже выделено 295 млн из областного бюджета и планируют добавить еще до 362 млн в 2019 году. Ради здания планируется снести пятиэтажный жилой дом. Жильцы возмущены, но министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заверил, что будет «всячески поддерживать» проект нового зала.

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