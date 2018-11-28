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Военные Мьянмы арестовали 300 рохинджа при попытке к бегству

Общество

Кризис продолжается

Военные Мьянмы арестовали 300 рохинджа при попытке к бегству
Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США
Арест

Нейпьидо, 28 ноября 2018, 14:58 — REGNUM  Правоохранительные органы Мьянмы задержали порядка 300 мусульман-рохинджа, пытавшихся покинуть страну, сообщает 28 ноября Anadolu.

Данный факт свидетельствует о том, что кризис в мятежном штате Ракхайн далек от завершения. Беженцы были пойманы и доставлены обратно в места своего пребывания.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

Читайте ранее в этом сюжете: Нет желающих: Бангладеш отменил репатриацию беженцев-рохинджа

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Беспорядки в Мьянме
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