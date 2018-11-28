Военные Мьянмы арестовали 300 рохинджа при попытке к бегству

Нейпьидо, , 14:58 — REGNUM Правоохранительные органы Мьянмы задержали порядка 300 мусульман-рохинджа, пытавшихся покинуть страну, сообщает 28 ноября Anadolu.

Данный факт свидетельствует о том, что кризис в мятежном штате Ракхайн далек от завершения. Беженцы были пойманы и доставлены обратно в места своего пребывания.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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