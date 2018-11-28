Тамбовский губернатор возложил цветы к памятнику советским воинам в Вене

Вена, , 14:47 — REGNUM В рамках официального визита в Австрийскую Республику глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Вместе с политическими деятелями Австрии и работниками российского посольства в Вене тамбовская делегация почтила память погибших минутой молчания.

Акция памяти прошла в рамках совместных действий двух стран по уходу за воинскими захоронениями и мемориалами. Губернатор Александр Никитин поблагодарил представителей посольства России в Австрии и австрийскую сторону за сохранение памяти о подвиге советского солдата и за содержание монумента в идеальном состоянии.

Мемориал советским воинам расположен на площади Шварценбергплатц в центральной части Вены. Он был открыт вскоре после окончания Великой Отечественной войны. Это ансамбль из бетонной колоннады и высокой гранитной стелы, увенчанной фигурой советского солдата. Мемориал увековечивает память о тысячах советских воинов, погибших при штурме столицы Австрии в 1945 году. На нем гравировка на русском языке: «Вечная слава героям Красной армии, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость народов Европы». По краям установлены фигуры советских солдат в момент боя.

Напомним, на этой неделе делегация Тамбовской области во главе с губернатором совершает рабочий визит в Австрийскую Республику. В программе визита — мероприятия, направленные на расширение экономических и социально-культурных связей.

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