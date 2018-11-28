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Под развалинами Мосула обнаружены тела почти 2 тыс. мирных граждан

Общество

По официальным данным они стали жертвами террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Под развалинами Мосула обнаружены тела почти 2 тыс. мирных граждан
Mstyslav Chernov
Силы Ирака в Мосуле

Багдад, 28 ноября 2018, 14:24 — REGNUM  Из-под обломков иракского Мосула были извлечены тела порядка 1 тыс. 900 человек, сообщает 28 ноября Anadolu.

По официальным данным, они стали жертвами террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, город Мосул был иракской столицей террористов и одним из крупнейших их оплотов. Вооруженные силы Ирака при поддержке коалиции, возглавляемой США, на протяжении нескольких месяцев пытались выбить из города боевиков. При сильном огнем артиллерии и авиации союзников погибло много мирных граждан.

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