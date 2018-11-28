Детей контрактников предлагают брать в детсады вне очереди

Москва, , 14:09 — REGNUM Законопроект о праве на внеочередной порядок поступления в детские сады детей военнослужащих-контрактников внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» Александр Терентьев и Александр Ремезков, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Предлагается установить, что детям военнослужащих — граждан, проходящих военную службу по контракту, при изменении места военной службы места в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, ближайших к новому месту военной службы или месту жительства, а также в летних оздоровительных лагерях предоставляются во внеочередном порядке.

«Многие из таких военнослужащих за период своей службы меняют по 5−10 мест военной службы, находящихся в различных регионах России. Понятно, что такие частые переезды создают определённые трудности для членов семей военнослужащих. В частности, это касается частой смены детских садов и школ», — обращают внимание авторы инициативы.

Отметим, что таким правом уже пользуются дети прокуроров, дети судей, дети сотрудников Следственного комитета России и так далее.