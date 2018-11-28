Среда, 28 Ноября 2018 года
15:18:08 МСК

Крым: химия продолжает отравлять воздух Армянска

Общество

В городе периодически фиксируется превышение предельно допустимой концентрации

Крым: химия продолжает отравлять воздух Армянска
Иван Шилов © ИА REGNUM
Завод «Крымский титан»

Симферополь, 28 ноября 2018, 14:01 — REGNUM  В крымском городе Армянск, где работает химзавод «Титан», периодически фиксируется превышение предельно допустимой концентрации химических веществ. Об этом 28 ноября на заседании парламента Крыма заявил республиканский министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Администрации Армянска оказана техническая помощь по запуску автоматизированного стационарного поста мониторинга атмосферного воздуха, который работает сейчас в тестовом режиме. Контроль ведётся круглосуточно, периодически фиксируется превышение предельно допустимой концентрации по взвешенным веществам: диоксиду серы, диоксиду азота, хлористому водороду, формальдегиду, диоксиду углерода», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные власти попросили жителей города потерпеть до полного выполнения плана модернизации «Крымского титана».

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму рассказали о первых шагах и далёких планах модернизации «Титана»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выбросы химических веществ в крымском Армянске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить