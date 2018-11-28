Крым: химия продолжает отравлять воздух Армянска

Симферополь, , 14:01 — REGNUM В крымском городе Армянск, где работает химзавод «Титан», периодически фиксируется превышение предельно допустимой концентрации химических веществ. Об этом 28 ноября на заседании парламента Крыма заявил республиканский министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Администрации Армянска оказана техническая помощь по запуску автоматизированного стационарного поста мониторинга атмосферного воздуха, который работает сейчас в тестовом режиме. Контроль ведётся круглосуточно, периодически фиксируется превышение предельно допустимой концентрации по взвешенным веществам: диоксиду серы, диоксиду азота, хлористому водороду, формальдегиду, диоксиду углерода», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные власти попросили жителей города потерпеть до полного выполнения плана модернизации «Крымского титана».

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