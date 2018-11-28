В здание «Нафтогаза Украины» не пустили проверяющих Счётной палаты

Киев, , 14:08 — REGNUM Сотрудников Счётной палаты Украины не пустили в НАК «Нафтогаз», заявил глава палаты Валерий Пацкан во время заседания правительства, сообщило 28 ноября информационное агентство «УНН».

Чиновник отметил, что проверка была запланирована заранее, визит аудиторов согласован с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым, но проверяющих не пустили в компанию.

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук возложил ответственность за срыв проверки на главу «Нафтогаза» Коболева и напомнил, что тот перевёл несколько миллионов долларов на счёт своей мамы в США.

«Требуем немедленного вмешательства в эту ситуацию НАБУ, ГПУ, СБУ, нацполиции! Аудит «Нафтогаза» должен быть проведёт незамедлительно! По его результатам должны быть открыты уголовные дела», — потребовал парламентарий.

Напомним, коррупционный скандал вокруг «Нафтогаза» начался после того, как руководство компании выплатило себе многомиллионные премии за «победу» над «Газпромом» в арбитражном суде Стокгольма.

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В конце октября 2018 года руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что перевёл $8 млн на счёт своей мамы, живущей в США, поскольку опасается, что на Украине у него эти деньги могут отнять.