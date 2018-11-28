Уклоняюшихся от армии разыскивают в Курске

Курск, , 13:54 — REGNUM В Курске сотрудники военкомата и участковые в среду, 28 ноября, стучались в квартиры, где живут уклонисты от службы в армии, передает интернет-портал «Общественное телевидение России». Рейд начался рано утром, так больше возможностей застать потенциальных призывников дома.

Сотрудники военкомата и полицейские обошли пять адресов. Удалось узнать, где находится всего один уклонист. Его родственница сказала номер квартиры, но не смогла вспомнить номер многоэтажки на одной из самых больших улиц Курска. В остальных случаях жильцы либо не открывали двери, либо отказывались разговаривать о повестках.

«Они не хотят терять место работы, куда они устроились после учебного заведения, — сказал военный комиссар Центрального и Сеймского округов города Курска Игорь Ясько. — Это одна из причин. Ну, будем говорить, она наиболее объективная. Остальные причины… Просто боятся. Хочу сказать, и это даже более нас удивляет, то, что на стороне вот этих уклонистов родители. Они им помогают, они их укрывают».

За два месяца осеннего призыва сотрудники окружного военкомата Курска смогли разыскать 88 уклонистов, осталось найти еще 465. Это, кстати, в четыре раза меньше, чем было еще пять лет назад.

Военкомат передал в прокуратуру материалы на троих человек. Им грозит уголовное дело: штраф до 200 тысяч рублей или до двух лет колонии. Суды уже рассматривают такие дела в отношении еще двух жителей Курска. Они раскаялись и готовы служить.

В осенний призыв Курская область планирует отправить в вооруженные силы почти полторы тысячи новобранцев.