В России создаётся первое производство медицинских игл

Ярославль, , 13:49 — REGNUM Первое в России производство медицинских игл полного цикла будет создано специалистами холдинга «Росэлектроника» в Ярославской области, сообщает 27 ноября пресс-служба предприятия.

Отмечается, что проект направлен на импортозамещение и сокращение зависимости России от поставок критически важного расходного медицинского материала из-за рубежа. Мощности будущего производства обеспечат выпуск 700 млн изделий в год, то есть более половины потребности российского рынка. Объем инвестиций в проект — 797 млн рублей.

«Это первое отечественное производство медицинских игл такого уровня. На сегодняшний день эта продукция поставляется в Россию исключительно из-за рубежа», — сообщил исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Предполагается, что первая партия изделий сойдет с конвейера в начале 2019 года. Инвестиции в проект предоставлены в виде льготного займа, одобренного Фондом развития промышленности, а за счёт собственных средств концерна «Вега». Новое предприятие обеспечит рабочими местами более 150 человек.

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