В Петербурге в 2019 году работники должны получать не менее 18 тыс. рублей

Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM Минимальный размер оплаты труда в Санкт-Петербурге в 2019 году будет повышен на 1 тысячу рублей, по сравнению с текущим годом, и составит 18 тыс. рублей в месяц. Это предусмотрено подписанным 28 ноября региональным соглашением между правительством города, Ленинградской федерацией профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.

Как отмечают в Смольном, петербургский МРОТ — самый высокий в России после Москвы (18 781 руб.), почти в 1,6 раза выше, чем федеральный МРОТ, и в полтора раза больше, чем прожиточный минимум в Петербурге.

По словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, деньги на повышение минимальной оплаты городу удалось найти за счет оптимизации бюджета.

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Как сообщало ИА REGNUM, минимальный размер оплаты труда соблюдается, прежде всего, в бюджетной сфере города. Многие петербургские частные компании грубо нарушают Региональное соглашение о минимальной заработной плате и начисляют своим сотрудникам зарплаты ниже установленного уровня.

По данным Петростата, средняя начисленная зарплата (до вычета налогов) в Санкт-Петербурге в январе-октябре 2018 года составляла 58 625 руб. в месяц. Она выросла на 11% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

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