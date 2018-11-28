В Москве осудили намерение властей лишить онкобольных помощи психологов

Москва, , 18:57 — REGNUM Закрытие лечебных отделений в Москве без уведомления общественности является хамством по отношению к людям и превратилось в правило работы столичных властей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент общероссийского движения «Лига защитников пациентов» Александр Саверский, комментируя сбор подписей под петицией на сайте Change.org о закрытии отделения психотерапевтической помощи для онкобольных в больнице им. Бахрушина.

«Это зона ответственности департамента здравоохранения, они вправе открывать и закрывать отделения, но проблема начинается тогда, когда мы узнаём об этом из петиций, и права людей нарушаются. Думаю, что необходимую помощь люди всё равно получат. Как правило, просто идёт перераспределение услуг, и потом уже никто не жалуется», — отметил Саверский.

По словам авторов петиции, основанием для закрытия отделения послужило отсутствие денег на финансирование службы, так как оплата его работы не входит в тарифы ОМС. По словам президента «Лиги защитников пациентов», психотерапия не может быть не включена в ОМС, она является частью номенклатурных медицинских услуг.

«Кроме того, у Москвы есть своя территориальная программа государственных гарантий. Думаю, дело не в финансировании», — подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что законопроект о запрете в административном порядке без согласования с общественностью закрывать лечебные отделения и учреждения до сих пор не принят на федеральном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент петицию на портале Change.org подписали уже свыше 1000 человек. Отделение психотерапии функционирует в онкологической больнице им. Бахрушина в течение 24 лет. В месяц оказывается помощь более чем 300 онкологическим больным, а также их родственникам.

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