Ульяновские пенсионеры подготовят фотовыставку «Красота 55+»

Ульяновск, , 13:38 — REGNUM В Ульяновской области в декабре планируется открытие фотовыставки «Красота 55+» в рамках работы «Фотошкола 55+» для людей старшего поколения. Данная бесплатная творческая студия — первая в регионе, где граждане от 55 лет пробуют себя как в роли фотографа, так и в роли модели. С учениками студии бесплатно занимаются фотограф, стилист, визажист и психолог, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проект стал победителем федерального конкурса социальных проектов «Активное поколение» и реализуется на средства благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. В процессе обучения участники «Фотошколы 55+» получают возможность выезжать на природу, фотографировать живописные места, участвовать в семинарах по сценическому макияжу, позированию, мастер-классах и конкурсах по фотографированию. Организаторы отмечают, что здесь можно не только научиться фотографировать, изучить азы композиции, но и найти новый круг общения.

Руководитель студии, призер и лауреат международных конкурсов, член Союза дизайнеров России Валерий Дурнов учит практическим навыкам фотографирования. Также для участников фотошколы проходят курсы стиля, макияжа, психологии. Занятия проходят два раза в неделю в фотостудии «Белый формат».

Первый курс для людей старшего поколения продлится до 23 декабря. На 26 декабря запланирована фотовыставка учеников школы. По итогам курса в декабре 2018 года будет представлена фотовыставка «Красота 55+», на которую в фотостудию будут приглашены все желающие.

В Ульяновской области ежегодно оказывается государственная поддержка социально ориентированных НКО. В 2018 году из областного бюджета выделено 12 млн рублей, максимальный размер гранта составил 600 тыс. рублей. В 2018 году 32 ульяновские некоммерческие организации стали победителями конкурса президентских грантов, получив на реализации проектов более 33 млн рублей.