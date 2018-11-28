Новгородским женщинам хотят выплачивать по 100 тыс. рублей за первенца

Великий Новгород, , 13:36 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин предложил внести на рассмотрение Новгородской областной думы законопроект о предоставлении с 2019 года регионального капитала в размере 100 тыс. рублей женщинам в возрасте до 29 лет включительно при рождении первого ребёнка. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом глава региона заявил сегодня, 28 ноября, выступая с посланием о перспективах развития Новгородской области и задачах на 2019 год.

Кроме того, новгородский губернатор напомнил, что в декабре 2018 года истекает срок действия областного закона, которым установлен региональный капитал «Семья»: 200 тыс. рублей за рождение второго и последующих детей.

«За время его действия рождаемость вторых и последующих детей в новгородских семьях стала выше средней по стране. Предлагаю рассмотреть параметры продления данного закона», — также сообщил новгородский губернатор.

Напомним, региональный капитал «Семья» выплачивается многодетным семьям в Новгородской области с 2012 года.

Напомним также, что демографическая ситуация в Новгородской области остаётся сложной. По данным Новгородстата, смертность в регионе превышает рождаемость: в 2017 году в области умерли 10 435 человек, родились 6234 человека, при этом рождаемость стала снижаться — по сравнению с 2016 годом, в области появилось на свет на 970 человек меньше. В январе-сентябре 2018 года рождаемость снизилась на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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Вместе с тем, доля вторых и последующих детей в общем числе родившихся в 2017 году увеличилась до 64,3%, это наибольшее значение показателя за последние 28 лет.