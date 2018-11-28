Администрация Авдеевки призвала жителей города не спаивать боевиков ВСУ

Авдеевка, Украина, , 13:36 — REGNUM Военно-гражданская администрация города Авдеевка, расположенного на временно подконтрольной Украине территории ДНР, призвала жителей города не покупать алкогольные напитки украинским военнослужащим, сказано 28 ноября на официальном сайте администрации.

В администрации напомнили, что на территории города запрещено продавать алкогольные напитки людям в военной форме, а также тем, кто имеет очевидное отношение к ВСУ.

«В связи с получением информации от военной комендатуры г. Авдеевка о приобретении гражданскими лицами алкоголя с дальнейшей передачей его военнослужащим, с целью предотвращения правонарушений, призываем гражданское население не способствовать военным в приобретении алкогольных напитков», — сказано в сообщении.

Напомним, в мае 2017 года министерство обороны Украины приказало командирам ВСУ рассматривать борьбу с алкоголизмом в рядах киевских вооружённых формирований как одно из наиболее приоритетных направлений работы.

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Представители ДНР регулярно сообщают о различных ЧП с участием пьяных боевиков ВСУ.

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