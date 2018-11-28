Среда, 28 Ноября 2018 года
15:18:55 МСК

Администрация Авдеевки призвала жителей города не спаивать боевиков ВСУ

Общество

Алкоголизм — главная угроза обороноспособности города

Авдеевка, Украина, 28 ноября 2018, 13:36 — REGNUM  Военно-гражданская администрация города Авдеевка, расположенного на временно подконтрольной Украине территории ДНР, призвала жителей города не покупать алкогольные напитки украинским военнослужащим, сказано 28 ноября на официальном сайте администрации.

В администрации напомнили, что на территории города запрещено продавать алкогольные напитки людям в военной форме, а также тем, кто имеет очевидное отношение к ВСУ.

«В связи с получением информации от военной комендатуры г. Авдеевка о приобретении гражданскими лицами алкоголя с дальнейшей передачей его военнослужащим, с целью предотвращения правонарушений, призываем гражданское население не способствовать военным в приобретении алкогольных напитков», — сказано в сообщении.

Напомним, в мае 2017 года министерство обороны Украины приказало командирам ВСУ рассматривать борьбу с алкоголизмом в рядах киевских вооружённых формирований как одно из наиболее приоритетных направлений работы.

Читайте подробнее: Вооруженные силы Украины вступят в беспощадный бой с алкоголем

Представители ДНР регулярно сообщают о различных ЧП с участием пьяных боевиков ВСУ.

Читайте также: В Донбассе у линии фронта обнаружили тайник со спиртом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Алкоголизм и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить