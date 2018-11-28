В Москве заявили, что волна «телефонного терроризма» пошла спад

Москва, , 13:46 — REGNUM Волна «телефонного терроризма» в Москве идёт на спад, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко («Единая Россия»), комментируя сообщение об эвакуации 12 торговых центров и одного вокзала сегодня, 28 ноября. По словам депутата, ситуации с ложными звонками о минировании в столице выявляются довольно часто.

«Волна становится меньше, потому что вся ответственность на тех людях, которые совершают звонки. По этому поводу ведётся серьёзная работа. На каждый вызов 100%-я реакция всех силовых ведомств. Отрабатывается каждый звонок, никакой расслабленности. Это понимают и те, кто прощупывает почву», — подчеркнула она.

Напомним, ранее депутаты Московской городской думы предложили ужесточить ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма: увеличить наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет со штрафом до 1 млн рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, если деяния совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также, если они повлекли по неосторожности смерть человека.

По мнению Инны Святенко, в настоящий момент нет смысла ужесточать ответственность, главное, — вовремя выявлять злоумышленников.

Напомним, начиная с 12 сентября 2017 года в России были зарегистрированы многочисленные заведомо ложные сообщения об акте терроризма. За это время были эвакуированы свыше 45 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в связи с предупреждениями о «минировании» эвакуируют посетителей и персонал из 12 торговых центров. Эвакуация проводится из ТЦ «Город», «Горбушкин двор», «Вива», «Атриум», «Звездочка», «Электроника на Пресне», «Цветной», «Капитолий», «Звезда», «Гагаринский», «Мегаполис» и «Хорошо».

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