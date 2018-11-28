Глава архитектурно-строительной инспекции Украины подделал диплом — НАГС

Киев, , 13:18 — REGNUM Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) Украины установило, что диплом о высшем образовании, который предоставил глава государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексей Кудрявцев, является подделкой, сообщило 28 ноября издание «Новое время. Бизнес».

Ректор Технического университета Молдавии, в котором якобы учился украинский чиновник, ответил на запрос агентства, что Алексей Кудрявцев не числится среди выпускников данного ВУЗа.

Кудрявцев возглавляет Государственную архитектурно-строительную инспекцию с конца июня 2015 года.

Напомним, в июле 2018 года генпрокуратура Украины закрыла дело в отношении премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, которого подозревали в подделке диплома. Выяснилось, что глава правительства учился заочно и его диплом настоящий.

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Отметим, генпрокуратурой Украины руководит Юрий Луценко, который не имеет юридического образования.