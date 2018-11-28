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Новый рекорд Fortnite: в игре зарегистрировались более 200 млн геймеров

Общество

До этой отметки она добралась всего за 17 месяцев после выхода в «ранний доступ»

Новый рекорд Fortnite: в игре зарегистрировались более 200 млн геймеров
Sergey Galyonkin
Игра Fortnite

Вашингтон, 28 ноября 2018, 13:06 — REGNUM  Массовая многопользовательская игра Fortnite: Save the World, до сих пор находящаяся в «раннем доступе» (в стадии разработки) установила очередной рекорд, в ней зарегистрировались уже более 200 млн пользователей сети. Об этом 27 ноября сообщил портал Eurogamer.

Стоит отметить, что по сравнению с июнем 2018 года количество зарегистрированных геймеров выросло на 60% (тогда игра достигла отметки 125 млн пользователей). Таким образом, до отметки в 200 млн пользователей творение компаний Epic Games и People Can Fly добралось всего за 17 месяцев после выхода в «ранний доступ».

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Напомним, Fortnite: Save the World представляет собой симулятор выживания с открытым миром. В «ранний доступ» она вышла ещё в 2017 году. Ожидается, что её полная версия выйдет в 2019 году.

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