Москва, , 12:55 — REGNUM В Приморье впервые пройдет Всероссийский молодежный образовательный форум. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко договорился с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым на встрече в среду, 28 ноября.

Ранее сообщалось, что активисты молодежных организаций Приморского края попросили врио губернатора Олега Кожемяко содействовать переносу Федерального молодежного форума из Хабаровска во Владивосток. Подпись под обращением, размещенном на сайте петиций Chаnge.org, поставили свыше 2 тысяч человек.

По словам авторов петиции, участие молодежи Дальнего Востока в таких форумах всегда связано с логистическими трудностями и большими финансовыми затратами, что безусловно сказывается на количестве участников от регионов ДФО.

Олег Кожемяко поддержал это предложение, подчеркнув, что такой форум не только поможет молодым приморцам, но и позволит привлечь молодые кадры в край.

«Это хорошие площадки, на которых ребята обмениваются опытом и информацией, знакомятся с регионом. В последующем, после окончания институтов, они могут переехать работать в Приморье», — заявил врио губернатора Приморского края.

Инициативу приморской молодежи поддержал и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

«У вас много молодых людей вовлечены в добровольческое и волонтерское движение. Проведение в вашем регионе крупного федерального мероприятия, которое могло бы объединить молодых со всей страны даст возможность приморской молодежи повысить свой образовательный потенциал», — сообщил он.

Всероссийский молодежный образовательный форум пройдет в Приморском крае уже в 2019 году.

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