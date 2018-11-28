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В Крыму урезали зону курортного сбора

Общество

Парламент освободили от налогового эксперимента Черноморский район, Евпаторию и Саки

В Крыму урезали зону курортного сбора
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым. Ласточкино гнездо

Симферополь, 28 ноября 2018, 12:53 — REGNUM  Депутаты парламента Республики Крым убрали три муниципальных образования республики из зоны действия курортного сбора. Решение принято 28 ноября на очередной сессии Госсовета РК, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Саки, Евпатория и Черноморский район вышли из эксперимента», — отметил спикер парламента Владимир Константинов.

Таким образом, в эксперименте по взиманию курортного сбора остаются Алушта, Судак, Феодосия и Ялта.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля крымский парламент одобрил перенос курортного сбора на 2019 год в связи с датой открытия моста через Керченский пролив, а также с подготовкой администрирования налогового эксперимента. Затем власти Черноморского района, Евпатории и Сак попросили их исключить из эксперимента, поскольку большая часть их туристов — инвалиды и льготники, освобождённые от уплаты курортного сбора.

Читайте ранее в этом сюжете: В Евпатории решили отказаться от курортного сбора из-за льготников

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Введение курортного сбора в регионах России
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