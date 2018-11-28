В Крыму урезали зону курортного сбора

Симферополь, , 12:53 — REGNUM Депутаты парламента Республики Крым убрали три муниципальных образования республики из зоны действия курортного сбора. Решение принято 28 ноября на очередной сессии Госсовета РК, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Саки, Евпатория и Черноморский район вышли из эксперимента», — отметил спикер парламента Владимир Константинов.

Таким образом, в эксперименте по взиманию курортного сбора остаются Алушта, Судак, Феодосия и Ялта.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля крымский парламент одобрил перенос курортного сбора на 2019 год в связи с датой открытия моста через Керченский пролив, а также с подготовкой администрирования налогового эксперимента. Затем власти Черноморского района, Евпатории и Сак попросили их исключить из эксперимента, поскольку большая часть их туристов — инвалиды и льготники, освобождённые от уплаты курортного сбора.

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