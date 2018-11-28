В Свердловской области вводят почётное звание «Заслуженный предприниматель»

Екатеринбург, , 12:48 — REGNUM В Свердловской области вводят новое почётное заседание — «Заслуженный предприниматель». Проект закона в областное Заксобрание внёс губернатор Евгений Куйвашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в законодательном органе.

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина уже дала свою оценку законопроекту. По её словам, эта инициатива направлена на повышение престижа предпринимательской деятельности. Бабушкина уверена: депутаты поддержат проект закона.

Спикер Заксобрания подчеркнула, что в тот период, когда формировалась программа «Пятилетка развития», в ходе встреч главы региона и депутатов с предпринимателями и профсоюзами поднимался вопрос об учреждении такого звания. Звучал он и в обращениях на имя Куйвашева и Бабушкиной. И это логично: роль малого и среднего бизнеса растёт. На сегодняшний день бизнесмены приносят местным бюджетам до 50% всех доходов.

«Я уверена, что депутаты поддержат инициативу Евгения Владимировича Куйвашева, которая направлена на общественное признание заслуг малого и среднего бизнеса в экономике региона», — сказала Людмила Бабушкина.

Вопрос будет рассмотрен 18 декабря. Присваивать звание планируют за выдающиеся достижения и особые заслуги, которые способствуют укреплению и развитию Свердловской области. Среди таких заслуг — развитие государственно-частного партнёрства, рост инвестиционной привлекательности, развитие кооперации и т.д. Примечательно, что на это звание смогут претендовать и иностранные граждане. Важным условием является непрерывное в течение десяти лет осуществление предпринимательской деятельности на территории региона.

Обладателям звания будут вручать нагрудный знак.