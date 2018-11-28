В Чувашии учреждают знак материнской славы и считают, что «всё по-честному»

Чебоксары, , 12:48 — REGNUM В Чувашии сегодня, 28 ноября, на заседании регионального правительства одобрены изменения, которые планируется внести в закон о государственных наградах республики. Предлагается включить в систему региональных госнаград знак материнской славы «Анне» (в переводе с чувашского «мать»), передаёт корреспондент ИА REGNUM. Он будет вручаться матерям, воспитавшим пять и более детей, — «достойных граждан Российской Федерации».

Число государственных наград Чувашии может пополнить знак материнской славы «Анне». Для этой цели вносятся поправки в закон о государственных наградах: указанный знак предлагается в документе «расположить после почётных званий и до знака «За безупречную службу в органах местного самоуправления Чувашской Республике».

Знаком предлагается награждать матерей, проживающих на территории Чувашии, воспитывающих или воспитавших пять и более детей, — «достойных граждан Российской — Федерации». Речь идёт не только о своих детях, но и усыновленных. Ранее отмечалось, что при представлении к награждению необходимо учитывать детей, погибших или пропавших без вести при защите РФ, при спасении человека, при охране законности и правопорядка, а также умерших из-за ранений или заболеваний, полученных при указанных обстоятельствах либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, стихийного бедствия.

Какие именно льготы будут предоставляться матерям, удостоенным знака «Анне», не сообщалось.

Проект закона одобрен и будет внесён на рассмотрение в Госсовет Чувашии. Кроме того, разработан эскиз знака материнской славы. Автором является член регионального отделения Союза художников России Игорь Андреев. На заседании правительства было отмечено, что «неоценимый вклад» внёс кандидат исторических наук Владимир Ткаченко, «который является идеологом данного эскиза». Данный эскиз одобрен Советом геральдической комиссии при президенте РФ.

«Хотим сказать вам большое спасибо. Понятно, тема чувствительная. Люди, которые занимаются этими творческими делами, очень чувствительно реагируют на разные принимаемые решения. Но решения, насколько я услышал, приняты объективно, принципиально, публично и всё по-честному, так скажем. Поэтому огромные слова благодарности вам. Я помню советский период времени: матерям, у кого пять и более детей, давали разные государственные знаки и т.д. Это очень важно. И с этой точки зрения, принимая проект документа, ощущаем свою ответственность перед нашими матерями, перед многодетными семьями», — сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев.

По официальным данным, в Чувашии проживают «почти 700 семей, имеющих пять и более детей».

Напомним, награду матерям вводят почти через три года после урезания социальной поддержки семей. В 2016 году нововведения в Чувашии ударили по карману многодетных семей в части условий получения республиканского материнского (семейного) капитала, размер которого составляет 100 тыс. рублей. Право на его получение сохранили только семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума (малоимущие семьи). Кроме того, с 2016 года ежемесячное пособие на ребёнка в повышенном размере стали получать только те семьи, где среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, в то время как ранее — при доходе менее 150% прожиточного минимума. При этом пособия будут выплачиваться только с момента обращения, в то время как ранее у родителей было полгода форы без потери суммы компенсации за указанный период. Также пересмотрели в сторону оптимизации и компенсацию за посещение детского сада.

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