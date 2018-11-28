В Ярославле хирургу предложили стать подсобным рабочим

Ярославль, , 12:38 — REGNUM В Ярославле администрация больницы предложила врачу-хирургу работать подсобным рабочим, уборщиком служебных или производственных помещений. Документ об этом размещен в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Предложение о переходе на другую работу подписано главным врачом Центральной городской больницы. В настоящее время идет реорганизация лечебного учреждения. Центральная городская больница объединила клинические больницы № 1 и № 5, первую детскую больницу и поликлинику № 2. Врачу в новой структуре места не нашлось.

Согласно статье 180 Трудового кодекса при сокращении численности или штата работников организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу. Как следует из документа, хирургу первой категории предложено устроиться на ставку рабочего или уборщика с окладом в 4300 рублей. Сам врач, естественно, эти предложения не принял.

Я без работы не останусь. Просто покоробил этот список предложенных вакансий», — сказал порталу ЯрНьюс сам врач-хирург Андрей Зоринов, отказавшись от более подробных комментариев.

По данным ЯрНьюс это не единственный врач, который будет сокращен. В департаменте здравоохранения Ярославской области пока не предоставили комментарий по этой ситуации.

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