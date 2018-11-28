Авиакомпания «Россия» будет «автоматом» сдавать курильщиков в полицию

Санкт-Петербург, 28 ноября 2018, 12:41 — REGNUM Авиакомпания «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот») решила максимально ужесточить меры против курения на борту самолетов и тех, кто зажигает сигарету в полете. Таких нарушителей будут в обязательном порядке передавать в руки полиции.
Как сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе авиакомпании, «в случае срабатывания детектора дыма, обнаружения факта наличия запаха табачного дыма или обращения другого пассажира членами экипажа по прилету в аэропорт назначения вызываются сотрудники правоохранительных органов для задержания нарушителя и привлечения к ответственности».
Как ожидают в «России», эта мера позволит обеспечить соблюдение техники безопасности на борту и сократить количество нарушений порядка во время полёта.
В авиакомпании напомнили, что по инициативе Группы «Аэрофлот» была установлена уголовная ответственность за деструктивное поведение на различных видах транспорта, ужесточены наказания пассажиров за правонарушения.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября 2018 года самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из столицы Ингушетии в Москву, экстренно сел в Волгограде. Причиной посадки стала попытка одного из пассажиров покурить на борту.
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В сентябре 2018 года жителя еще одной северо-кавказской республики сняли с рейса в Минеральных Водах. Пассажир из Карачаево-Черкесии закурил во время полета самолета, летевшего из Антальи.
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В октябре 2018 года пассажир, прибывший авиарейсом из Москвы в Ростов-на-Дону, был оштрафован за курение в полете.
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