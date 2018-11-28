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Младшая сестра Кардашьян возглавила рейтинг Forbes

Общество

Кайли Дженнер разбогатела на собственной линии косметики

Вашингтон, 28 ноября 2018, 12:19 — REGNUM  Модель Кайли Дженнер заняла первое место в ежегодном рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей моложе 30 лет, по версии Forbes. Старшая сестра 21-летней Дженнер — звезда телешоу Ким Кардашьян.

С 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года Дженнер заработала $166,5 млн на собственной линии косметики. По оценкам, её состояние составляет $900 млн.

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На втором месте рейтинга — британский певец Эд Ширан ($110 млн), далее идут футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар ($90 млн), певица Тейлор Свифт ($80 млн) и канадский музыкант Эйбел Тесфайе ($57 млн).

Во второй пятерке лидеров — баскетболист Джеймс Харден ($46,4 млн), музыкант Дрю Таггарт ($45,5 млн), боксер Сауль Альварес ($44,5 млн), футболист Дерек Карр ($42,1 млн) и гольфист Джордан Спит ($41,2 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Forbes опубликовал ежегодный рейтинг высокооплачиваемых исполнительниц мира. Первое место заняла Кэти Перри, зарабатывающая $83 млн в год. Ей уступили Тэйлор Свифт ($80 млн) и Бейонсе ($60 млн).

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