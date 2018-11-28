Среда, 28 Ноября 2018 года
13:23:23 МСК

В ярославской колонии открылся онлайн-терминал поиска работы

Общество

Такой метод мониторинга вакансий используется впервые

В ярославской колонии открылся онлайн-терминал поиска работы
Иллюстрация: УФСИН по ЯО
Терминал в колонии

Ярославль, 28 ноября 2018, 11:59 — REGNUM  В ярославской колонии № 1 установили специальный терминал, который, позволяет осужденным ознакомиться с более 1,3 миллиона актуальных вакансий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной службы исполнения наказаний Ярославской области.

Терминал представляет собой сенсорный моноблок, который имеет выход на сайт министерства труда «Работа в России. Общероссийская база вакансий». Выход на остальные ресурсы Интернета заблокированы.

В рамках работы «Школы подготовки осужденных к освобождению» сотрудники группы социальной защиты исправительной колонии № 1 УФСИН России по Ярославской области помогают осужденным найти работу после освобождения.

Учреждение систематически посещают представители центра занятости населения Ярославля, которые доводят актуальную информацию о трудоустройстве граждан в регионе, а также отвечают на вопросы осужденных», — рассказал начальник ИК-1 полковник внутренней службы Владимир Московский.

В большей степени данным сервисом пользуются граждане, которые в течение трех-шести месяцев освободятся из колонии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Безработица
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить