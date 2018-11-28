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760 беженцев вернулись в Сирию за сутки

Общество

Всего более 50 тыс. человек вернулись в Сирию с территории иностранных государств с 18 июля 2018 г

760 беженцев вернулись в Сирию за сутки
Рене Магритт. Возвращение. 1940

Дамаск, 28 ноября 2018, 11:59 — REGNUM  За минувшие сутки в Сирию вернулись 760 беженцев, которые находились на территории Ливана и Иордании. Об этом говорится 28 ноября в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, размещенном на сайте Минобороны России.

«За прошедшие сутки в САР с территории иностранных государств возвратились 760 беженцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего более 50 тыс. человек вернулись в Сирию с территории иностранных государств с 18 июля 2018 г.

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Как передавало ИА REGNUM, в 2011 году акции протеста в Сирии переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось благодаря помощи России и Ирана.

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