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Жителю Калуги огласили приговор за убийство любовника жены

Общество

В колонии особого режима злоумышленник проведёт 12 лет

Калуга, 28 ноября 2018, 11:50 — REGNUM  Калужский районный суд вынес приговор в отношении 37-летнего жителя города Калуги, признанного виновным в убийстве (ст. 105 ч. 1 УК РФ) своего друга. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший прокурор уголовно-судебного отдела Григорий Козлов областной прокуратуры, ранее обвиняемый уже был неоднократно судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека, кражу, приготовление к сбыту наркотического вещества.

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Установлено, что преступление было совершено в июле 2018 года на почве ревности. Подозреваемому не нравилось общение своей жены с его другом. На этой почве у них не раз возникали конфликты.

Очередной скандал закончился трагично. Во время застолья, жена подозреваемого ненадолго вышла из кухни, а вернувшись, застала своего мужа с ножом в руке, а знакомый был весь в крови. Приехавшая по вызову бригада скорой помощи не смогла помочь пострадавшему. Он умер от потери крови.

Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Калуге к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима была приговорена 57-летняя жительница областного центра. Также в порыве ревности она ранила свою знакомую и нанесла смертельные ранения своему сожителю.

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Бытовые убийства
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