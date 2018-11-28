Новая станция скорой помощи может появиться в Ногинске в 2019 году

Красногорск, , 12:00 — REGNUM В подмосковном Ногинске в 2019 году может появиться новая станция скорой помощи. Об этом заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев («Единая Россия»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента 28 ноября. Соответствующие расходы заложены в проекте бюджета на 2019 год.

«Мы следим за реформой скорой помощи, которая началась в 2015 году. В целом, можно сказать, что проходит она эффективно. Строятся новые объекты — недавно был открыт один в Балашихе, а в проекте бюджета на 2019 год есть средства на создание станции в Ногинске», — сообщил Голубев.

Как, в свою очередь, заявила заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Утёмова, с 1 января 2018 в регионе удалось создать единую систему оказания скорой медицинской помощи. В результате проведённой реформы, на скорой помощи сегодня работает 871 врач, 3 697 среднего медицинских работников, фельдшеров и медсестёр, а также 42 представителя младшего медицинского персонала и свыше 2 500 водителей.

Она также отметила, что в 2019—2020 годы планируется приобрести ещё 177 новых машин. В настоящий момент в регионе числится 715 машин скорой помощи. Кроме того, в 2019 году планируется довести показатель вызовов на одну бригаду скорой помощи до 10.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав России меняет порядок оказания скорой помощи, в том числе специализированной медицинской помощи. Изменения вступят в силу 1 октября 2018 года.

Согласно приказу, расширяются функции врача скорой медицинской помощи отделения санитарно-авиационной эвакуации центра медицины катастроф. Также согласована необходимость задействовать ресурсы санитарной авиации, чтобы пострадавший оказался в специализированном учреждении в течение ближайших суток. Кроме того, прописываются штатные нормативы отделения санитарно-авиационной эвакуации центра медицины катастроф.

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