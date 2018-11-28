В Рязани помогут семье девятилетнего ребенка-героя

Рязань, , 11:44 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оказать помощь многодетной семье погорельцев из Чучковского района. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба регионального правительства. Вопрос об обеспечении детей всем необходимым чиновники будут держать на контроле.

«Следует поддержать семью в обеспечении детей всем необходимым, оказать помощь в решении вопроса с гражданством отца Максима, а также с трудоустройством родителей», — цитирует пресс-служба главу региона.

ИА REGNUM напоминает, что пожар в доме многодетной семьи произошел летом 2018 года. Тогда девятилетний сын пары вынес из горящего дома своих сестер и братьев. Мальчик был награжден медалью за мужество. Позже детей отправили в реабилитационный центр. Несмотря на то, что в сентябре семья переехала в новую квартиру, дети к родителям не вернулись. Только в ноябре эту ситуацию удалось исправить благодаря вмешательству федеральных властей. Кроме того, девятилетний ребенок получил российское гражданство.

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