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Ветер с порывами до 23 м/с ожидается в Алтайском крае

Общество

Спасатели напоминают о правилах безопасности в непогоду

Барнаул, 28 ноября 2018, 11:38 — REGNUM  Алтайский край остаётся во власти непогода. По прогнозам синоптиков, пока улучшения погоды ждать не приходится.

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Так, 29 ноября в отдельных районах региона возможен снег, днём мокрый снег, местами метель. На дорогах возможна гололедица. Также предупредили жителей края и об усилении ветра. Его порывы могут достигать 23 м/с.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю в очередной раз напомнило гражданам о соблюдении мер безопасности в непогоду.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлоё неделе региональное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

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