Более 40% граждан РФ ждут улучшения своей жизни в течение пяти лет

Москва, , 11:34 — REGNUM Более 40% граждан России предполагают, что в ближайшие пять лет их жизнь улучшится, а более трети (35%) верят в улучшение ситуации в стране в целом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами холдинга «Ротмир».

Согласно результатам социологического исследования, 24% опрошенных считают, что жизнь российского общества станет до 2023 года станет только хуже. 15% полагают, что в этот период времени ухудшится и их жизнь тоже. Отмечается, 41% и 42% респондентов полагают, что каких-либо существенных изменений в личной и общественной жизни не произойдет.

«Значительно чаще, чем в среднем по выборке, о возможности изменений в лучшую сторону заявляли респонденты самой молодой возрастной группы 18−24 лет», — сообщили в холдинге.

Следует добавить, что в опросе приняло участие 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех федеральных округов России.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ранее выяснили, что в России уровень счастья граждан в последнее время находится на максимальных отметках.

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