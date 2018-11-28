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Врачи о состоянии пострадавших моряков ВМС Украины: «Стабильное»

Общество

Три украинских военных судна, незаконно вторгшихся в территориальные воды РФ, задержали в Керченском проливе 25 ноября

Керчь, Крым, 28 ноября 2018, 11:29 — REGNUM  В Керчи в больнице находятся в стабильном состоянии трое военных Военно-морских сил (ВМС) Украины, которые были госпитализированы после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщили ТАСС в медучреждении.

«Они (военные ВМС Украины) лежат, стабильное состояние», — сказал источник.

По его словам, у украинских военнослужащих, задержанных в Керченском проливе за нарушение госграницы, ухудшения состояния здоровья нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три украинских военных судна, незаконно вторгшихся в территориальные воды РФ, задержали в Керченском проливе 25 ноября. По факту провокации было возбуждено дело.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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