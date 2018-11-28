В Москве начался суд над обвиняемым в госизмене гражданином РФ

Москва, , 11:25 — REGNUM Уголовное дело о государственной измене рассматривается в Мосгорсуде в отношении российского гражданина Алексея Житнюка. Об этом журналистам сообщили 28 ноября в пресс-службе суда.

Материалы дела имеют гриф «совершенно секретно». Дело рассматривается в закрытом режиме.

Житнюка задержали в ноября 2017 года и поместили под арест в связи с обвинениями в госизмене. Наказание за такое преступление составляет до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, от Житнюка норвежский гражданин Фруде Берг получил секретные сведения о Военно-морском флоте РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, норвежец Фруде Берг был задержан в Москве в декабре 2017 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже.

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