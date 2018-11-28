Фанаты Хаски обругали Ивана Урганта за шутливую песню про арест рэпера

Москва, , 11:09 — REGNUM Поклонники рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецова) раскритиковали телеведущего Ивана Урганта за шутливую песню по поводу ареста исполнителя в Ростове-на-Дону, которую он исполнил 26 ноября в эфире шоу «Вечерний Ургант».

https://twitter.com/theflowmag/status/1067391121968508928

Пользователи Twitter начали оставлять под видео фрагмента выступления шоумена комментарии, содержащие нецензурную брань. Некоторые из них отметили, что изменили своё отношение к Урганту и заявили, что его передача испортилась. «Ургант пока», — написал один из комментаторов.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать решение Первомайского районного суда Краснодара об освобождении Хаски из-под ареста. «Я вообще эту тему оставлю без комментариев», — добавил официальный представитель Кремля.