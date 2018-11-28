В Прикамье медиков обвиняют в гибели ребёнка

Кудымкар, Пермский край, , 10:58 — REGNUM В Кудымкаре Пермского края перед судом предстанут два медработника. Им инкриминируют причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, годовалый мальчик скончался в новогоднюю ночь. Вечером 31 декабря 2017 у ребёнка поднялась температура, и мать вызвала бригаду скорой помощи. Мальчика доставили в стационар № 3 села Ошиб. Поскольку состояние здоровья маленького пациента ухудшалось, то было принято решение о лечении малыша в больнице Коми-Пермяцкого округ. Согласно заключению комплексной судебно-медицинской экспертизы, медицинские работники допустили дефекты оказания медицинской помощи. Вследствие преступной небрежности, допущенной обвиняемыми, мальчик скончался.

Добавим, что после гибели годовалого мальчика в больнице минздрав края организовал служебную проверку. Чиновники утверждали, что родители пытались лечить сына дома и не пришли на повторный приём к терапевту, при этом ребенок часто болел, а родители обратились в больницу только после значительного ухудшения состояния малыша. Медицинская помощь мальчику оказывалась, но течение ОРВИ было крайне тяжёлым, врачи оказались бессильны.

Между тем, мать ребёнка заявляла, что у неё был здоровый сын, а повторного приёма медсестра не назначала. Кроме того, в новогоднюю ночь приезда скорой помощи пришлось ждать целый час, сообщают местные СМИ.

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