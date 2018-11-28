На The Game Awards анонсируют около десяти новых игр

Лос-Анджелес, США, , 14:38 — REGNUM Джефф Кейли, создатель The Game Awards, в своём Twitter-аккаунте сообщил о том, что на церемонии ожидается рекордное количество анонсов новых игр. Со слов Кейли, в рамках мероприятия будет представлено не менее десяти новых проектов.

Он также сообщил, что на церемонии станут известны подробности уже представленных проектов. Геймеры ожидают, что на The Game Awards будут представлены новые трейлеры игр Death Stranding и Ghost of Tsushima, анонсирующие точные даты выхода обоих проектов. Сам Кейли не сообщал конкретных подробностей, поэтому фанатам остаётся лишь только догадываться о грядущих проектах.

Так, пользователь форума Resetra собрал в одной публикации всю известную информацию о будущих играх компании Warner Bros. Эксперты считают, что во время The Game Awards разработчики могут сообщить о новой игре компании Rocksteady, Harry Potter, Mortal Kombat XI и о двух играх с открытым миром во вселенной комиксов DC.

Напомним, что The Game Awards — престижная премия в сфере видеоигр и одноимённая церемония награждения. The Game Awards состоится 7 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе. Победители в каждой номинации будут определены совместным голосованием зрителей и жюри. Номинанты этого года уже известны, за победу поборются более 150 участников в 24 номинациях.

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