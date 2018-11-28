На Кипре отозван иск против Винника

Никосия, , 10:55 — REGNUM Иск по обвинению российского гражданина Александра Винника в ряде преступлений, включая мошенничество, отозван решением Окружного суда кипрского города Лимассола. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Адвокаты Винника назвали произошедшее признаком слабой обвинительной составляющей. Суд также принял решение о компенсации ответчику судебных издержек.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года Винника задержали в Греции. Власти США обвинили его в создании преступной группировки, действовавшей посредством сайта, и отмывании $4 млрд. По данным российской Генпрокуратуры, Винник причастен к хищению 600 тыс. рублей и мошенничеству на 700 млн рублей. Позже свои обвинения выдвинула Франция.

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