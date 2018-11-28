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В светлое будущее России верят более трети граждан

Общество

Опрос ИХ «Ромир»

Москва, 28 ноября 2018, 10:51 — REGNUM  Более трети граждан верят в светлое будущее России. Так, 35% опрошенных считают, что жизнь общества в ближайшие пять лет изменится в лучшую сторону. Абсолютно в этом уверены 7% граждан. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Не верят в изменения к позитивные изменения и придерживаются пессимистичных взглядов менее четверти респондентов (24%). При этом 41% граждан не видит предпосылок для каких-либо изменений в России.

В основном оптимистично смотрят в будущее молодые люди в возрасте 18−24 лет (40%). Они верят, что жизнь в России «скорее всего изменится в лучшую сторону». Люди старше 60 лет настроены менее позитивно (25%).

Говоря о личной жизни, 43% считают, что их жизнь вскоре изменится в лучшую сторону, причем среди молодежи в возрасте 18−24 лет так думают 72% опрошенных. 42% граждан уверены, что в ближайшие пять в их личной жизни ничего не изменится. 15% жителей России настроены на то, что дальше будет только хуже.

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Опрос проведен в октябре 2018 года. В опросе приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет из всех типов населённых пунктов и всех федеральных округов России.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, почти половина жителей России не планирует своё будущее. 46% опрошенных «не знают, что с ними будет даже в ближайшие месяцы». 50% граждан всё же строят планы на будущее.

Подробнее: Около половины жителей России не планируют своё будущее

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Социологические опросы
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