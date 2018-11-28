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Автошколы предложили ГИБДД свой вариант реформы экзаменов

Общество

В МААШ считают, что новые правила приема экзамена снижают требования к проверке будущих водителей

Москва, 28 ноября 2018, 10:43 — REGNUM  Предложенные Госавтоинспекцией поправки к экзаменационной процедуре для будущих водителей отвергли в Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ). В организации предложили альтернативный вариант реформы, пишет 28 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на содержание направленного в ГИБДД письма.

В качестве главного нововведения в ГИБДД предложили объединить экзамен по вождению, сейчас включающий «город» и «площадку». В ведомстве полагают, что навыки вождения, полученные в автошколах, стоит проверять в условиях, близких к «боевым». Документ находится на экспертизе на regulation.gov.ru.

В МААШ считают, что новые правила приема экзамена снижают требования к проверке будущих водителей. Так, некоторые упражнения, например, трогание на подъеме и спуске, стали необязательными, а такие как «змейка» и въезд в бокс задним ходом вовсе исчезли.

В ассоциации автошкол предложили свой вариант — ввести временной норматив для «города» в 20−30 минут, а для «площадки» — выборочное выполнение упражнений.

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