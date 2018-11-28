Роспотребнадзор напомнил о правах пассажиров при задержке рейсов

Москва, , 10:39 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в связи c произошедшими задержками авиарейсов разъяснила законодательные аспекты обеспечения защиты прав пострадавших пассажиров, сообщается на сайте ведомства.

Так, за задержку рейса или опоздание прибытия перевозчик должен уплатить пассажиру штраф, если не докажет, что это случилось вследствие непреодолимой силы. При изменении расписания перевозчик должен информировать об этом пассажиров.

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Кроме того, при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса или полной отмены из-за неблагоприятных погодных условий или по техническим и другим причинам, перевозчик обязан предоставить комнату матери и ребенка для пассажиров с детьми до семи лет, два телефонных звонка, обеспечить напитками и горячим питанием.

При ожидании больше восьми часов днем и более шести ночью перевозчик обязан разместить пассажиров в гостинице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропортах Москвы было задержано 28 авиарейсов, а вынужденные ждать в Магадане вылета задержанного рейса пассажиры решили пойти в пляс. Перелет в Москву был задержан более чем на 9,5 часов, и ожидавшие его артисты российского академического ансамбля «Лезгинка» решили устроить концерт прямо в здании аэровокзала.

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