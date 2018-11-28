«Раскачивали пиар» — поклонники IC3PEAK о запрете концерта группы в Перми

Пермь, , 10:41 — REGNUM Пермские поклонники скандально известной группы IC3PEAK прокомментировали корреспонденту ИА REGNUM ситуацию с запретом концерта, который должен был состояться 27 ноября.

Они отметили, что события изначально развивались по странному сценарию. Один из фанатов сообщил, что сначала в сети появилась новость о том, что концерт хочет отменить мэр Перми, затем — что инициатива запрета принадлежит главе Ленинского района города (позже чиновник опроверг эту информацию).

«Изначально концерт должен был быть в «Кейптауне», потом в клуб «Мичурин» перенесли, а потом организатора забрала полиция, и через пару часов он написал, что концерт отменяется по техническим причинам. В группе мероприятия всех желающих его посетить попросили написать в личку и приложить фотографию билета, после этого должны были сообщить новое место проведения концерта», — сообщил поклонник творчества IC3PEAK Артем.

Он рассказал, что в итоге за час до начала концерта фанатам сообщили, что концерт состоится по адресу: г. Пермь, улица Сибирская 25. Но когда Артем подъехал на место, там уже стояли четыре полицейские машины. На улице находилась толпа, которую в здание так и не впустили. Артём отметил: у него возникло впечатление по поводу всей ситуации, что «как будто специально раскачивали пиар».

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Другой поклонник коллектива по имени Андрей сказал, что, по имеющейся у него информации, организатора концерта уже выпустили из полиции.

«Когда Шелтера (Давид Шелтер — организатор мероприятия — ИА REGNUM ) в СИЗО забрали, он уже знал, что все отменяется. Значит, остальное уже специально развили. Возможно, самих пиков даже в клубе и не было, сидели в гостинице, чтобы самих не забрали, у них же на неделе ещё 2 концерта», — сказал Андрей.

По мнению Артёма, всей ситуации можно было бы вполне избежать, если бы билеты на концерт продавали по паспорту, а при входе на мероприятие также спрашивали документ, удостоверяющий личность и возраст. Однако он отметил, что в этом случае в концертном зале он и его совершеннолетние друзья могли бы оказаться одни.

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«А так-то я не удивляюсь, почему их запрещают, туда пришли одни малолетки», — сказал молодой человек.

IC3PEAK — российская группа, работающая в жанре экспериментальной электронной музыки. Она была образована в октябре 2013 года Анастасией Креслиной и Николаем Костылевым. В ноябре 2017 года группа выпустила первый русскоязычный альбом «Сладкая жизнь», а в 2018 году — альбом «Сказка», в котором появились песни на социальные темы. Стоит отметить, что творчество группы неоднократно подвергалось критике за шокирующее содержание.

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