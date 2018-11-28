Противники монархии начинают серию «референдумов» в вузах Испании

Мадрид, , 10:42 — REGNUM С 29 ноября студенты и преподаватели 26 университетов Испании примут участие в консультациях по вопросу отмены института монархии, сообщает агентство Prensa Latina.

Организаторы будут проводить опросы в вузах страны по, меньшей мере, до февраля будущего года. Они надеются, что в их инициативе примут участие 900 тыс. студентов и работников вузов, высказав свое мнение по поводу такого «анахроничного и недемократического института», как испанская монархия.

«Мы — молодежь, которая не хочет продолжать принимать навязанную монархию и режим, закрытый на протяжении 40 лет, за который не голосовали ни мы, ни наши родители», — заявил один из активистов на пресс-конференции в Мадридском автономном университете 27 ноября, где пройдет первый запланированный опрос.

Организаторы консультаций также намерены мобилизовать студентов, чтобы восстать против «репрессий против каталонцев», которым власти Испании отказали в праве на самоопределение.

Эта инициатива приурочена к 40-летию Конституции Испании, возродившей монархию. Король Хуан Карлос I начал свое правление в 1975 году — за три года до вступления в силу новой Конституции, после кончины диктатора Франсиско Франко.