На псковских дорогах усилят рейды по выявлению нетрезвых водителей

Псков, , 10:28 — REGNUM В Псковской области усилят контроль на дорогах в праздничные и выходные дни, а также организуют специальные рейды утром в понедельник, когда некоторые водители «ещё находятся в состоянии выходного дня». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, такое поручение дал губернатор области Михаил Ведерников на внеочередном заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, поводом для которого стало ДТП в Опочке, в котором пострадали три школьника.

Глава региона также предложил активнее информировать граждан о работе «телефона доверия» ГИБДД, по которому жители региона могут сообщать и о нетрезвых водителях.

По мнению Ведерникова, «такая правильная и своевременная реакция общественности могла бы спасти не одну жизнь».

«Это нормальная гражданская ответственность», — заявил псковский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 26 ноября в Опочке нетрезвый водитель автомобиля «УАЗ» совершил наезд на остановку общественного транспорта, где в это время находились трое детей — они ждали автобуса, чтобы ехать в школу. Водитель скрылся с места аварии, но был задержан. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Самые серьёзные травмы в результате наезда автомобиля получила 12-летняя девочка, которая находится в реанимации в коме в стабильно тяжёлом состоянии. У двоих мальчиков травмы средней тяжести.

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