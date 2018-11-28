Представители компании Bethesda извинились за Fallout 76 перед игроками

Роквилл, США, , 10:47 — REGNUM Представители компании Bethesda опубликовали на Reddit обращение к игрокам Fallout 76. Сотрудники Bethesda извинились перед геймерами за большое количество технических ошибок в игре и пообещали отчитываться о каждом проделанном изменении.

В компании сообщили, что знают о недовольстве фанатов, связанном с множественными ошибками игры и отсутствии обратной связи от представителей Bethesda.

«Мы не хотим, чтобы вы думали, будто тишина означает, что ничего не происходит. Мы извиняемся и понимаем, что это не верный подход, мы будем работать для создания моста между вами и командой разработчиков.», — поделились представители компании.

В своём обращении сотрудники Bethesda сообщили, что отныне будут еженедельно уведомлять пользователей о проделанной работе. Так геймеры смогут понять, над чем именно работает студия и как исправляет игровые ошибки. Первые крупные патчи (программные средства для устранения ошибок) для Fallout 76 выйдут 4 и 7 декабря.

Напомним, что Fallout 76 стала одной из самых неоднозначных игр компании Bethesda. С момента релиза игра негативно воспринималась как игроками, так и критиками. Эксперты осудили игру за слабую оптимизацию, многочисленные технические ошибки, отсутствие физического носителя в коробке с игрой и невозможность вернуть купленную игру обратно в магазин.

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