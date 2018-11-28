В Москве проведут реконструкцию учебного центра в Крымском тупике

Москва, , 10:42 — REGNUM В Москве проведут реконструкцию учебно-консультационного центра в Крымском тупике. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Москомархитектуры 29 ноября.

Работы предусматривают расширение второго подземного и четвёртого этажей здания. Согласно плану работ, площадь здания увеличится на 300 кв. м — с 2,5 тыс. до 2,8 кв. м.

«Как упоминал мэр Москвы Сергей Собянин, в городе создаётся масштабная система дополнительного и профессионального образования», — подчеркнул Кузнецов.

По его словам, вмешательство в облик здания будет незначительным, а все изменения учтут существующие архитектурные решения.

После реконструкции на втором подземном этаже уберут засыпанный участок, оборудовав на нём место для хранения уборочной техники и серверную. На четвёртом этаже разместят новые переговорные комнаты с витражным остеклением. Кровля будет отремонтирована, чтобы удовлетворять требованиям безопасности после размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы обеспокоены планами мэрии приступить к очередной застройке в охранной археологической зоне в центре столицы.

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