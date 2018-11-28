Треть европейцев не знают о Холокосте

Вена, , 10:06 — REGNUM Треть европейцев, согласно опросу CNN, знают о Холокосте мало или вообще ничего, и еще треть считают, что еврейский народ использует Холокост для «продвижения своих собственных позиций или целей», сообщает CNN 28 ноября. В опросе участвовали более 7000 человек.

Прошло всего лишь несколько десятилетий с убийства миллионов евреев во время Холокоста, десятки тысяч выживших все еще живы, но многие европейцы уже начинают забывать, что это такое. Между тем, более четверти европейцев считают, что евреи имеют слишком большое влияние в бизнесе и глобальных конфликтах, каждый пятый считает их влияние слишком большим в медиа и политике. Неприязнь к евреям испытывает один из десяти опрошенных, причем лидером по числу антисемитов оказалась Венгрия (19%), — во всех странах, кроме нее, заметное большинство людей сказали, что относятся к евреям положительно.

Отмечается, что антисемитские стереотипы в Европе живы, в то время как память о геноциде евреев начинает увядать, а в среднем каждый двадцатый заявил, что вообще никогда не слышал о Холокосте. Меньше всего о нем знает французская молодежь — там о Холокосте ни разу не слышал каждый пятый в возрасте от 18 до 34 лет. В Австрии, где родился Гитлер, о Холокосте не слышали 12% молодежи, также эта страна лидирует по числу ответа «знаю совсем немного»: такой ответ давали 4 из 10 взрослых. По всей Европе половина респондентов знает достаточно, и только один из пяти знает о случившемся очень хорошо. В Польше, где действовал страшнейший лагерь смерти Освенцим, 80% опрошенных назвали сохранение памяти о Холокосте очень важным для того, чтобы подобное никогда не повторилось.

Похожее исследование, проведенное в этом году в США, показало, что 10% американцев никогда не слышали о Холокосте, а половина не смогли назвать ни одного концлагеря.