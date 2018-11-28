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В Москве проводится неделя анонимного тестирования на ВИЧ

Общество

Тестирование продлится с 27 ноября по 2 декабря

В Москве проводится неделя анонимного тестирования на ВИЧ
anqa
Красная ленточка — символ борьбы с ВИЧ-инфекцией

Москва, 28 ноября 2018, 09:54 — REGNUM  В Москве стартовала Неделя бесплатного и анонимного тестирования на ВИЧ. Акция «Москва против СПИДа! Территория здравого смысла» приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, сообщается на портале мэра Москвы.

Все желающие в пяти столичных клиниках смогут получить консультацию специалистов, а также анонимно и бесплатно сдать анализ на ВИЧ. В течение недели в Москве пройдут лекции о диагностике и профилактике ВИЧ-инфекции.

Открыта круглосуточная горячая линия Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. Задать вопросы можно по телефону +7 (495) 366-62-38 или на сайте центра.

Неделя бесплатного и анонимного тестирования на ВИЧ в Москве продлится с 27 ноября по 2 декабря.

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Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. Он был провозглашен в 1988 году. В 2018 году лозунг дня — «Знай свой статус». В 2018 году зафиксировано 80 тыс. 450 новых случаев инфекции, что на 2% ниже, чем за 2017 год.

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ВИЧ-инфекция и СПИД
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